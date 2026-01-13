Revue presse Sénégal : entre Justice sous tension, pouvoir à l’épreuve et peuple en attente

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce mardi 13 janvier 2026 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Le Quotidien met en avant le duo Diomaye Faye – Ousmane Sonko, désormais tourné vers une offensive diplomatique dans le Golfe, symbole d’un nouveau cap économique.

Direct News et Tribune évoquent une recomposition silencieuse du paysage politique, marquée par des alliances fragiles et des calculs stratégiques.

Le pouvoir en place cherche à consolider son image de rupture à travers des actions diplomatiques et des signaux politiques forts. Toutefois, les dossiers judiciaires sensibles continuent de peser sur le climat politique. La stabilité dépendra de la capacité des autorités à allier fermeté, dialogue et résultats concrets.

Justice et affaires judiciaires

La quasi-totalité des quotidiens s’accorde sur un même fait majeur : Tahirou Sarr recouvre la liberté, tandis que Farba Ngom reste en détention.

Sud Quotidien, Tribune, Les Échos, Point Actu, L’Info parlent d’un traitement judiciaire différencié qui suscite incompréhensions et polémiques.

EnQuête évoque un « grand tiraillement judiciaire », soulignant les tensions entre exigences de reddition des comptes et pressions politiques.

Libération et Yoor-Yoor insistent sur l’impact symbolique de cette affaire dans un contexte de lutte contre la corruption et les crimes économiques.

L’affaire Tahirou Sarr – Farba Ngom marque un tournant sensible dans la reddition des comptes. Si la libération de l’un et le maintien en détention de l’autre obéissent à des procédures légales distinctes, l’opinion publique, elle, reste partagée. La justice est plus que jamais attendue sur la cohérence, l’équité et la pédagogie de ses décisions afin de préserver la confiance des citoyens.

Économie et Société

Sud Quotidien et Les Échos signalent une baisse du prix du riz, accueillie avec prudence par les ménages.

WalfQuotidien alerte sur la gestion opaque de certains fonds publics et les frustrations sociales persistantes.

Malgré certaines mesures annoncées, notamment sur les prix des denrées de base, la pression sur le pouvoir d’achat reste forte. Les populations attendent des effets tangibles et durables sur leur quotidien. Sans amélioration visible, la frustration sociale pourrait s’accentuer.

Sport

La presse sportive (Record, Stades, Sport+) célèbre la qualification et la solidité de l’équipe nationale, mais revient aussi sur les polémiques arbitrales impliquant des arbitres sénégalais.

Le sport, en particulier le football, demeure un puissant facteur de cohésion nationale. Les performances des Lions rassurent, même si les polémiques arbitrales rappellent la nécessité de renforcer la crédibilité et la transparence des instances sportives.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.