Gana Gueye écarte Cheikhou Kouyaté et nomme son meilleur coéquipier

Lors d’un interview accordée au site officiel d’Everton, Idrissa Gana gueye a dévoilé son meilleur coéquipier.

« Je dirais que c’est le joueur dont je suis probablement le plus proche. Nous avons beaucoup de choses en commun. Évidemment, nous sommes tous les deux nés au Sénégal et avons tous deux joué à Lille, donc ces deux similitudes nous rapprochent. Nous partageons également la même langue maternelle. Je suppose que, au contraire, il est comme un petit frère pour moi. Il passe beaucoup de temps chez moi, et il connaît ma famille et je connais la sienne, donc c’est sympa de partager ces moments. Je peux lui transmettre mon expérience et c’est un gars intelligent. Il est brillant, il écoute et veut apprendre.», a fait savoir Idrissa Gana Gueye