Gambie : funérailles solennelles et nationales pour Dawda Jawara

Le premier président de la république de Gambie, Sir Dawda Jawara a été enterré ce jeudi 29 août dans la capitale Banjul. Les discours officiels ont été suivis par les quelque 300 personnes présentes dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale gambienne et des milliers de personnes ont suivi cette cérémonie sur les réseaux sociaux et sur des écrans géants installés devant le Parlement. La disparition du premier président de la république de Gambie pose la questions de son héritage politique et spirituel.

Les hommages n’ont pas cessé pendant près de deux heures : humilité, générosité et tolérance… Les anciens amis de Sir Daouda Diawara, son fils aîné et des députés ont été unanimes dans leurs discours pour décrire le défunt président.



Le président de la Gambie, Adama Barrow, a lui aussi rendu hommage à son prédécesseur. « Toute la Nation gambienne est en deuil pour celui qu’on peut présenter comme le père de cette Nation. Sur le plan international, Diawara était un homme d’État reconnu, qui a [ouvert] aux Gambiens le monde extérieur avec sagesse, intelligence et l’art de gouverner avec tact ».