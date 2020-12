Frayeur chez les populations riveraines : un immeuble en ruine menace de s’effondrer en centre ville

Situé au 16 rue Vincent angle Galandou Diouf à Dakar, cet immeuble avait créé la panique lorsqu’un pan de sa façade s’était croulé. Cette chute avait détruit une dizaine de véhicules d’agents de la Senelec stationnés aux alentours, rappelle « Le Témoin ».

Plus de peur que de dégâts puisqu’aucune perte en vie humaine n’avait été enregistrée. Dépêchés sur les lieux du sinistre, le gouverneur de Dakar et l’inspecteur général des bâtiments avaient juré que l’immeuble serait démoli.

Depuis lors, « wakh rék » car rien n’a été fait ! Au contraire, « Le Témoin » quotidien a constaté que la vétusté et le délabrement de l’immeuble deviennent de plus en plus menaçants. Pire, les dernières pluies ont augmenté le risque imminent d’effondrement de la bâtisse.

Pendant ce temps, deux occupants, à savoir un salon de coiffure et un bureau de courtage, continuent encore de défier la mort et ne veulent point quitter l’immeuble de tous les dangers.