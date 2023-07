Fraude au concours de police 1981 : Les confessions exclusives d’Amadou Sambou, héros du “Procès des recommandations”

Faites place à l’audace ! Une vertu qui est le fil conducteur de cette histoire. Remontons dans les années 80, où Amadou Sambou s’est fait remarquer en dénonçant auprès du président de l’époque, Abdou Diouf, ce qu’il a qualifié d’« injustice » suite aux résultats d’un concours de police entaché de doutes quant à sa fiabilité. Cette affaire provoque un véritable séisme et fait tomber des têtes dans les rangs de la police. Aujourd’hui, 42 ans après les faits, cet homme a accepté pour la première fois de revenir sur cette affaire dans un média, livrant ainsi des révélations captivantes.

Au Sénégal, la quête de l’emploi est un exercice complexe et ardu, qui requiert persévérance, compétences variées et, parfois, un réseau solide. La destination privilégiée des demandeurs est la fonction publique. Pour y accéder, chaque année, des concours sont organisés. Cette volonté de devenir un agent de l’État, Amadou Sambou, étudiant en 2e année de droit, le désirait ardemment en 1981. Mais pour celui qui est originaire du village de Diaboudior dans le département de Bignona, cette voie n’a pas toujours été son option favorite. Les réalités de la vie, loin d’être roses, l’ont rattrapé. « Comme pour la plupart de ceux qui sont issus de l’enseignement, la seule voie pour trouver un emploi était d’obtenir un parchemin de l’université. Mais j’ai vite été rattrapé par la réalité d’un quotidien sans concession pour des parents restés au village et qui peinaient à s’en sortir », confie-t-il.

Ayant vécu toute son adolescence dans une caserne du Groupement Mobile d’Intervention (GMI) avec un grand frère policier, le choix est vite fait. Amadou Sambou décide de tenter le concours des gardiens de la paix (concours national de police). Pour l’étudiant en deuxième année de droit, un tel concours devrait être une formalité, mais tout ne se passe pas comme prévu. « Après le concours, à la publication des résultats, mon nom ne figurait pas sur la liste des admis. J’ai alors demandé à mon grand frère, le policier, de m’accompagner à la Direction des Personnels du Ministère de l’Intérieur pour en avoir le cœur net. Une fois sur place, je me suis présenté au responsable pour lui dire que je pensais qu’ils s’étaient trompés sur mon cas. Mon grand frère et moi avons été chassés et menacés », se remémore celui qui a terminé à la 76e place sur la liste d’attente.

Aux grands maux, les grands remèdes !

Face à ce premier recalage, le jeune homme décide de mener ce combat seul et demande à son grand frère de s’en éloigner. Cette manœuvre visait surtout à éviter que son frangin ne subisse les affres de sa hiérarchie en raison de sa fonction de policier. Amadou Sambou se lance dans une entreprise audacieuse en écrivant à… Abdou Diouf. « Je suis parti derechef à la Grande Poste de Dakar. Et comme j’avais par devers moi la somme de 500 francs, j’ai acheté un bic, une enveloppe et du papier à écrire. À l’intérieur de la poste, j’ai rédigé ma lettre à l’adresse du Président de la République en lui rappelant ses promesses de lutter contre l’injustice, puis j’ai acheté un timbre pour le coller sur l’enveloppe que j’ai introduite à l’orifice destiné au courrier normal ou ordinaire, puis je suis rentré tranquillement », dit-il. En effet, à l’aube de sa prise de pouvoir, en remplacement de Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf avait pris de nombreuses mesures, dont la mise en place d’un dispositif législatif pour lutter contre la corruption et l’enrichissement illicite.

Les révélations et conséquences du procès des recommandations

Ce qui pourrait s’apparenter à une initiative désespérée avec une chance infime d’atterrir entre les mains du destinataire va littéralement secouer le cocotier. « Moins de trois semaines après, j’ai reçu la visite d’un motard de la police qui m’a remis une lettre de Jean Collin, alors ministre d’État et plus proche collaborateur du chef de l’État. Dans sa lettre, il m’assurait que ma lettre avait bien retenu l’attention du Président de la République », évoque-t-il. Et le moins que l’on puisse dire est qu’Amadou Sambou avait le nez creux. Après l’ouverture d’une enquête, sur demande du chef de l’État, une véritable « organisation » va tomber. L’investigation révèle que les principaux responsables dans cette affaire sont deux commissaires : Babacar Diouf, directeur du personnel des forces de police, et son adjoint Niokhor Diouf. Après avoir reçu la liste authentique des 483 admis sur 4000, le premier cité se devait de la soumettre au ministre de l’intérieur afin qu’elle soit paraphée. Au lieu de ça, le commissaire Diouf va remettre cette liste ainsi qu’une autre liste de 92 noms à son adjoint, Niokhor Diouf, afin qu’il procède à des changements. Le pire dans tout ça, plusieurs personnes de cette liste n’avaient pas passé le concours. Les recommandations ne provenaient pas que de son supérieur. Le commissionnaire, le service du personnel et même des secrétaires avaient droit à leur quota. Malheureusement pour eux, cette mascarade a pris fin après qu’ils s’en soient pris à la mauvaise personne. Amadou Sambou ajoute : « Les deux principaux responsables qui étaient le Directeur des personnels et le responsable des concours, tous deux commissaires divisionnaires, avaient été sanctionnés par une mise à la retraite d’office. Ils seront traduits plus tard devant les Cours et Tribunaux par le ministère de l’intérieur ». Un nom avait été attribué à cette affaire : le procès des recommandations.

La leçon de justice et de persévérance du commissaire Amadou Sambou

Devant le tollé créé par cette dernière, les résultats de ce concours « frauduleux » seront annulés. « Quant à moi et plusieurs autres collègues victimes au même titre que moi, on nous a d’abord demandé de prendre nos places (qui avaient été monnayées). Nous avons intégré l’École de Police pour environ quelques semaines, car ceux à qui on avait vendu nos places avaient saisi les juridictions compétentes », évoque-t-il.

La même année, un examen fut organisé, et Amadou Sambou y participa. Sans surprise, il le réussit et suit une formation théorique de 4 mois au lieu de 12 mois dans les normes. « Par le biais de concours internes, nous sommes parvenus à devenir ce que nous sommes aujourd’hui, avec une carrière remplie tant à l’intérieur qu’à l’international (ONU, UA, UE). C’est un sacerdoce de servir dans les FDS, il faut un don de soi quand on risque sa vie pour protéger des personnes vulnérables », dit-il avec fierté. Celui qui a été déployé sur plusieurs théâtres d’opérations en Afrique pour le compte du Sénégal relativise son acte en l’assimilant à un recours administratif. « Pour mon cas, j’ai eu la chance de tomber sur un chef de l’État engagé à l’époque pour lutter contre toute forme d’injustice. Toutefois, il n’est pas évident que la même action aurait eu les mêmes effets aujourd’hui », estime-t-il.

En dépit des épreuves qu’il a traversées, Amadou Sambou insiste sur la nécessité d’agir dans le cadre strictement légal et rappelle que la justice dépend souvent des hommes qui l’appliquent. « Le conseil que je donne à tout membre des FDS est d’inscrire toute action dans un cadre strictement légal ; malheureusement, ce n’est toujours pas le cas. Quant à la justice, je voudrais dire que les textes sont partout les mêmes, ce qui diffère, ce sont les hommes chargés de les appliquer », conclut-il.

Son histoire témoigne de la force de la volonté et du pouvoir de la vérité pour faire tomber les obstacles sur la voie de la justice et de la réussite.