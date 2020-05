France: le gouvernement confirme la levée progressive du confinement à partir du 11 mai

Ce jeudi 7 mai, Edouard Philippe a confirmé le début de la levée progressive du confinement sur l’ensemble du territoire métropolitain à partir du 11 mai, mais avec des restrictions strictes, notamment à Mayotte et en Île-de-France.



C’est entouré de ses ministre qu’Edouard Philippe s’est exprimé ce jeudi pour faire un point sur la lutte contre l’épidémie de coronavirus en France et la levée progressive du confinement sur l’ensemble du territoire.

« Nous allons débuter lundi prochain un processus très progressif, au minimum sur plusieurs semaines, qui va permettre au pays de sortir doucement, mais sûrement du confinement que nous connaissons en France depuis le 17 mars », a déclaré le Premier ministre lors de la conférence de presse à Matignon.

• La France coupée en deux

Edouard Philippe a cependant précisé que la France était « coupée en deux » selon les situations sanitaires entre départements « verts » et « rouges » qui auront des mesures différenciées, et appelé au maintien strict des gestes de protection.

Les régions d’Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté sont en zone rouge. Pour ces régions, le déconfinement sera possible, mais avec le maintien de la fermeture des collèges et des parcs.

En Île-de-France, le nombre de cas de personnes contaminées au coronavirus « baisse » mais « reste plus élevé que nous l’espérions », a expliqué Edouard Philippe. À Mayotte également, le niveau de cas est faible, mais en augmentation et nécessite donc une vigilance particulière. L’île connaîtra un déconfinement retardé.

• Un dépistage massif sur tout le territoire

La France « est prête pour tester massivement » les personnes présentant des symptômes du coronavirus ainsi que celles avec lesquelles elles ont été en contact, à partir du début du déconfinement le 11 mai. C’est ce qu’a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Le gouvernement a diffusé pour la première fois une carte de France des capacités par départements en tests virologiques, clé du déconfinement, car ils doivent permettre d’isoler tous les malades. Toute la France est en vert, ce qui signifie que « la capacité de dépistage est aujourd’hui au niveau des besoins estimés » à 700 000 tests par semaine, selon le ministre de la Santé.

• Le port du masque obligatoire dans les transports en communs

Le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun pour tous les passagers à partir de 11 ans. Les contrevenants seront passibles d’une amende de 135 euros, a indiqué la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne.

L’État « mettra à disposition des masques dans les premiers jours du déconfinement pour les distribuer aux personnes qui n’auraient pas pu s’en procurer », a également ajouté Elisabeth Borne.

En Île-de-France, classée « rouge », l’accès aux transports en commun sera par ailleurs « réservé aux heures de pointe aux personnes détenant une attestation de leur employeur ou ayant un motif impérieux pour se déplacer ».

• Les déplacements au-delà de 100 kilomètres

À partir du 11 mai, « il sera possible de sortir librement dans la rue sans attestation », dans une limite de 100 kilomètres « à vol d’oiseau » autour de sa résidence. Au-delà de cette limite, « une nouvelle attestation » sera nécessaire, à déclarer le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner. Cette nouvelle attestation sera accessible via le site internet du ministère de l’Intérieur en format papier ou numérique.

Des « contrôles seront organisés dans les gares, les aérogares ou sur certains tronçons d’autoroutes et de routes à grande circulation. Ils pourront l’être aussi à l’arrivée des destinations touristiques ». Christophe Castaner a également précisé que les contrevenants seront sanctionnés. Le montant de l’amende est fixé à 135 euros, susceptible d’augmenter en cas de récidive.

Des restrictions aux frontières avec les pays européens seront toujours en cours « jusqu’au 15 juin au moins », a-t-il ajouté, précisant que la fermeture était maintenue avec les autres pays.

Enfin, les plages et les lacs seront rendus accessibles au cas par cas, sur décision des préfets.

• La réouverture des écoles à partir du 12 mai

Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a quant à lui annoncé qu’« un million d’écoliers seront accueillis par environ 130 000 professeurs » dès la semaine prochaine après le déconfinement. Ce sont entre « 80% et 85% » des 50 500 écoles de France qui seront ouvertes, « dès le 12 mai », a précisé le ministre.

• 400 000 entreprises ouvriront leurs portes le 11 mai

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie a déclaré que « 400 000 entreprises qui représentent 875 000 emplois vont rouvrir ». « Ce sont 77 000 salons de coiffure, 33 000 commerces d’habillement, 15 000 fleuristes, 3 300 libraires qui vont rouvrir, c’est la vie sociale et économique qui va pouvoir redémarrer .»

Les centres commerciaux de plus de 40 000 m² pourront ouvrir, sauf en Île-de-France.