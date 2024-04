L’Office National de Formation Professionnelle (ONFP) a signé une convention de partenariat avec l’Ong Fawzi Wana Diati (FWD), dirigée par le khalife général de Bambilor, dans le cadre de la lutte contre l’émigration irrégulière. Un partenariat qui reflète, selon Thierno Amadou Ba, leur engagement commun envers le développement économique, la formation professionnelle et la création d’opportunités pour tous les sénégalais.

“L’émigration, un enjeu complexe et multidimensionnel, nécessite une approche intégrée et collaborative. Nous reconnaissons l’importance de travailler main dans la main avec des organisations telles que l’ONFP pour aborder les causes profondes de l’immigration, tout en offrant des solutions tangibles et durables. Notre collaboration avec l’ONFP repose sur la conviction que l’éducation et la formation professionnelle sont des leviers puissants pour autonomiser les individus et les communautés“, a dit d’emblée dans son discours, le président de l’ONG FWD avant de souligner: “en investissant dans le développement des compétences et en facilitant l’accès à une formation de qualité, nous créons les conditions nécessaires pour construire des sociétés plus stables et prospères.

L’ONFP, en tant qu’acteur majeur dans le domaine de la formation professionnelle, joue un rôle essentiel dans la concrétisation de cette vision. En unissant nos forces, nous renforçons les programmes de formation existants, nous en créons de nouveaux et nous offrons des opportunités de formation adaptées aux besoins du marché du travail, aux plans national et international“.

Pour sa part le directeur général de L’ONFP, s’est félicité de la convention de partenariat qu’il vient de parapher avec le Khalife général de Bambilor qui, selon lui, ne cesse d’œuvrer pour le développement et la bonne marche de la société sénégalaise.

“Cette convention vient à son heure. L’ONG Fawzi Wana Diati, on l’a dit tout à l’heure, œuvre dans plusieurs domaines. Et c’est encore le lieu de féliciter le khalife pour avoir mis en place cette structure si importante qui prend en charge les préoccupations actuelles et futures de notre jeunesse et aussi de toutes les femmes du Sénégal. Maintenant, ce qui nous réunit aujourd’hui et qui est fondamental par rapport aux temps qui courent, c’est l’immigration irrégulière. Vous savez que l’Etat du Sénégal à beaucoup fait dans ce domaine mais malheureusement beaucoup de choses restent encore à faire. Si tenté que c’est un phénomène mondial c’est vrai, mais la solution dépasse les frontières de l’Etat. Les chefs religieux comme lui doivent en parler car il s’agit d’un fléau qui concerne tout le monde si tenté que la cause en réalité n’est pas de d’ordre économique. Parce que beaucoup de jeunes sont entrain de partir pas parce qu’ils n’ont pas quelque chose ici mais parce que certainement on leur a fait croire à travers les réseaux sociaux qu’ils vont trouver mieux ailleurs. Donc ce projet que me propose Thierno Amadou Ba est d’un autre niveau parce que nous au niveau de la formation professionnelle, le problème majeur que nous rencontrons c’est cette osmose qui devait y avoir entre la formation et l’emploi, en tout cas la formation et l’insertion. Et ce projet arrive sur les deux à la fois. Cette convention que nous signons prend en compte aussi bien la formation que l’insertion“, a indiqué le directeur général de L’ONFP Mounirou Ly.

Le fruit de cette collaboration a une portée internationale puisque l’Italie, partenaire clé de l’ONG, bénéficie déjà de cette collaboration en recevant des travailleurs qualifiés et motivés. Cela contribue aussi au renforcement des liens interculturels et au partage des compétences avec le Sénégal. Donc, ce sera un partenariat gagnant-gagnant et altruiste qui va favoriser le développement économique sur plusieurs niveaux.