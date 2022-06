Fonds pour l’habitat social : l’administrateur sur le point de se taper une voiture à 97 millions

“L’Administrateur du Fonds pour l’habitat social (Fhs) a-t-il reçu une autorisation ou défie-t-il les instructions du chef de l’État ?”, s’interroge le quotidien Les Échos dans sa livraison du jour.

Et d’enchaîner : “Alors que Macky Sall a demandé de ne plus acheter de voitures à cause des factures salées, le patron de cette structure qui dépend du ministère de l’Urbanisme se permet de commander dix véhicules à Emg Universal Auto”.

D’après le journal qui donne l’information, il s’agit d’un 4×4 de type station wagon châssis long pour lui à 96 900 000 FCfa, de cing autres 4×4 à 175 millions de FCfa et de 4 Pick-Up double cabine à 90 millions de FCfa. Soit un montant total de 362 millions de FCfa.