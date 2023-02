Fonds Covid-19 : le procureur saisit la DIC, la réaction de Ismaïla Madior Fall

Le procureur de la République, Amady Diouf, a saisi la DIC pour l’ouverture d’une enquête sur les entorses présumées décelées par la Cour des comptes dans la gestion des Fonds Covid-19. Réagissant à cette évolution du dossier, le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a laissé entendre que cette initiative du parquet constitue une suite logique. «Le rapport n’a pas été fait pour être ensuite rangé dans les tiroirs», a lancé le Garde des Sceaux repris par Bés Bi.

«Il y a un fonds dénommé ‘Fonds force Covid’, on l’a dépensé en venant en appui à des entreprises, à des citoyens et en soutenant également l’économie du pays, a rappelé Ismaïla Madior Fall. Et après cela, le président de la République, qui a demandé à la Cour des comptes d’en faire un rapport, a demandé qu’il soit publié.»