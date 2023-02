Enquête sur les fonds Covid-19 : Le spectre de la CREI !

Pour de nombreux lecteurs et observateurs, les enquêtes relatives au « Covid-Gate » risquent d’être comme celles de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), des années du procureur Alioune Ndao. Autrement dit, les autorités risquent de dresser une longue liste de « Ndioublang », avant d’en faire un tri « sélectif » à la… Karim Wade. C’est-à-dire choisir un lampiste dans cette liste et le juger pour l’exemple. Et pour les autres, suspendre une épée de Damoclès ou un gourdin présidentiel au-dessus de leurs têtes, dans le but de décourager toute tentative de trahison politique…surtout en perspective de 2024 !

En tout cas, dans le communiqué reçu au quotidien « Le Témoin », le Parquet de Dakar dit avoir été saisi par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et la Cour des Comptes, suite au rapport définitif de cette dernière portant contrôle de la Gestion du Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets de la COVID- Gestion 2020-2021, audit dont la mission consistait à passer en revue et à vérifier, au-delà des actes de gestion, si les ressources mobilisées ont été utilisées conformément à la réglementation en vigueur et aux principes de bonne gestion (…).