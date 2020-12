Flash Cas : Calomnies et Revenge-porn au menu des écoles sénégalaises

« Flash-cas », c’est le pseudo que portent, depuis quelques semaines, plusieurs comptes sur instagram au Sénégal. Ce, suivi du nom d’un établissement. Ainsi on retrouve sur ce réseau social, Flash-Cas Limamoulaye, Flash-cas Saint-Michel, Flash-cas Les Académiciens, entre autres.

Le but des personnes derrière ces comptes est de dénigrer des élèves de manière anonyme, de partager des vidéos ou images nues ou de régler des comptes. Le corps professoral et l’administration ne sont pas non plus épargnés. Les instigateurs de ces comptes nommés “Flash cas”, se sont inspirés de «Virginie », une série produite par Marodi Tv.

En effet, « Virginie » retrace le quotidien de lycéens dans une école de la place. Depuis quelques épisodes, on y met en avant des scènes où les pensionnaires se plaignent des agissements d’un élève caché derrière un compte anonyme sur instagram. Ce dernier qui se fait appeler « Flash-cas» révèle la vie privée des élèves, calomnie ou règle des comptes avec ses camarades.

Après deux épisodes, les lycéens du Sénégal ont retranscris la scène dans la vie réelle. De nombreuses victimes de ces comptes anonymes sont déjà comptées. Des agissements fustigés par de nombreux internautes. D’ailleurs la page « Luttons contre l’indiscipline des Sénégalais » s’est insurgée contre Marodi Tv et appelle les parents à être plus vigilants vis-à-vis de leurs enfants.