Roberto Firmino a partagé des informations sur la relation tendue entre Mohamed SALAH et Sadio MANE. Selon l’ancien attaquant des Reds de Liverpool, interrogé par le journaliste Dave Ockop, cette situation perdure depuis un certain temps.

Firmino a révélé : « Pour beaucoup, ce désaccord lors de la victoire des Reds à Burnley 3-0 en Premier League était le premier; pour certains, le premier et le dernier. Mais je savais que cela se préparait depuis la saison précédente, 2018-19 ».

« Malgré le bon résultat, la rencontre a été marquée par un sursaut de fureur de Sadio MANE lors de son remplacement dans les dernières minutes », révèle-t-il. L’attaquant sénégalais était irrité non seulement d’avoir été remplacé un peu plus tôt, mais aussi parce que SALAH avait tenté un tir au but au lieu de faire une passe claire à MANE, libre dans la surface.

« Eh bien, mon anglais n’est pas excellent, donc je ne peux pas vous dire exactement ce que MANE a crié en sortant. Mais ce n’était rien de bien ! SALAH et MANE avaient eu leurs petits problèmes auparavant, mais cette fois, tout s’est passé sur le terrain, là-bas, à la vue du monde entier », ajoute Firmino.

« Sadio MANE était plus intense dans les bons comme dans les mauvais moments. C’était le plus explosif de nous trois et c’était aussi la personne avec qui j’avais le plus de liberté pour discuter de ce sujet. Je lui parlais toujours, lui donnais des conseils, essayais de le calmer. Ils n’ont jamais été les meilleurs amis; chacun restait seul. Il était rare de les voir parler tous les deux et je ne sais pas si cela avait a voir avec la rivalité égypto-sénégalaise dans les compétitions africaines », témoigne l’actuel attaquant de Al-Ahli FC.