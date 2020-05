FIN DE LA PRATIQUE D’ECHANGE DES PERMIS DE CONDUIRE SENEGALAIS AU 31 MARS 2020

A la suite d’une réforme européenne venue harmoniser les conditions de délivrance des titres de permis de conduire par les autorités des États de l’Espace Économique Européen, les autorités françaises mettront fin à la pratique d’échange des permis de conduire sénégalais à compter du 31 mars 2020.

En conséquence :



• Les conducteurs titulaires d’un permis de conduire sénégalais obtenu par échange du permis de conduire français pourront demander un rétablissement de leurs droits à conduire à leur retour en France :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32776



• Les titulaires d’un permis de conduire sénégalais ne pourront plus faire de demande d’échange pour un permis de conduire français à partir de cette date et devront repasser le permis de conduire dans l’année suivant leur établissement en France. Il est possible de se présenter à l’examen en qualité de candidat libre :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2825



• Les permis de conduire régulièrement délivrés par les autorités sénégalaises resteront reconnus en France, pour une durée d’un an à compter de l’établissement en France de leur titulaire.



• Les titulaires de titres de séjours spéciaux délivrés par le ministère des Affaires étrangères français (diplomates ou fonctionnaires internationaux en poste en France) ou d’un titre de séjour mention « étudiant » continuent de bénéficier de la reconnaissance de leur permis de conduire sénégalais durant l’entière durée de leur mission ou de leurs études en France.



QUEL PERMIS POUR CONDUIRE AU SENEGAL ?



Si vous êtes de passage (tourisme, affaires, études, mission…), vous pouvez conduire avec votre permis de conduire français pendant la durée du séjour temporaire au Sénégal.



Si vous êtes résident au Sénégal, vous disposez d’une année, à compter de votre demande de carte d’identité d’étranger, pour obtenir votre permis de conduire sénégalais.

Vous pouvez obtenir votre permis de conduire sénégalais soit :

par échange du permis de conduire français pour un permis de conduire sénégalais : lors de cette procédure vous donnerez votre permis français aux autorités sénégalaises et ne pourrez pas le récupérer ensuite. Plus d’informations ici .

pour un permis de conduire sénégalais : lors de cette procédure vous donnerez votre permis français aux autorités sénégalaises et ne pourrez pas le récupérer ensuite. Plus d’informations . en passant l’examen du permis de conduire sénégalais : plus d’informations ici .

Si vous rentrez définitivement en France avec un permis de conduire sénégalais, vous pourrez obtenir un nouveau permis de conduire français. Plus d’informations ici .



DEMARCHES LIEES AU PERMIS DE CONDUIRE

En cas de perte, vol ou détérioration du permis de conduireJe suis résident.e au Sénégal : L’échange du permis français contre un permis sénégalaisPermis de conduire international : comment l’établir depuis l’étrangerLe retour en France avec un permis étranger

Pour contacter le Consulat général de France à Dakar à propos d’une démarche liée au permis de conduire :

sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

par mail : notariat.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr

par courrier : Service des permis de conduire, Consulat Général de France- BP 4035 DAKAR

Pour en savoir plus

Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC)



Décret n°2018-1250 du 26 décembre 2018 relatif la délivrance d’une attestation de résidence par les autorités diplomatiques et consulaires pour les demandes de remplacement du titre du permis de conduire français présentées par les Français établis hors de France



Arrêté n°1902063 du 29 janvier 2019 fixant le modèle de déclaration sur l’honneur mentionnée à l’article 1er du décret n° 2018-1250 du 26 décembre 2018