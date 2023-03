La FIFA confirme la Coupe du monde à 12 groupes de 4 équipes

« Le conseil de la FIFA a approuvé à l’unanimité l’amendement visant à s’accorder sur un format de 48 équipes réparties en 12 groupes de 4, et non plus en 3 groupes de 16 », a annoncé l’instance.

Ainsi, les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes accéderont aux seizièmes de finale. En tout, 104 matches auront été disputés au terme de la compétition.