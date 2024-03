FIBA Afrique: Découvrez le pays qui va organiser l’Afrobasket Masculin 2025

On connait désormais le pays hôte de la 31e édition de l’Afrobasket. C’est l’Angola qui a été choisi par la Fiba Afrique pour abriter cette compétition en 2025.

« L’Angola présentait le meilleur dossier de candidature face au Maroc et à l’Egypte. Le pays dispose d’une grande expérience dans l’organisation de compétitions sportives internationales, et possède des salles polyvalentes modernes à Luanda, Huila, Benguela, Malanje Cabinda et Namibe. Ce qui a beaucoup pesé dans la décision finale », renseigne Wiwsport visité par Senego.

L’Angola a déjà accueilli 03 Afrobasket en 1989, 1999 et en 2007. Les Éliminatoires du FIBA AfroBasket 2025 sont composés des groupes suivants :

Groupe A

Soudan du Sud

République démocratique du Congo

Mali

Q Z6 + Île Maurice + Comoros

Groupe B

Cap-Vert

Nigeria

Q Z1 + Z2

Ouganda

Groupe C

Sénégal

Cameroun

Q Z3 +Z4

Rwanda

Groupe D

Côte D’Ivoire

Égypte

République centrafricaine

Q Z5 + Madagascar + Djibouti

Groupe E

Tunisie

Angola

Guinée

Kenya