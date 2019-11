Fermeture du giratoire de Yoff : Le casse-tête des automobilistes

Du jamais vu ! Des embouteillages monstres sur la route de l’aéroport. Pour cause, la fermeture du giratoire de Yoff avec une déviation du trafic au niveau des contre-allées. Résultat, les véhicules en provenance de l’aéroport Léopold Sédar Senghor et environs sont obligés de prolonger leur route jusqu’à l’échangeur du Cices pour rejoindre Yoff. Un véritable casse-tête pour les automobilistes et riverains. Mais, pour le Chef de la Division ouvrage de l’Ageroute, Cheikh Thiam, les embouteillages au niveau de cet axe sont en partie dus à l’indiscipline de certains sénégalais.