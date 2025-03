Face au choc Trump-Zelensky, l’Europe resserre les rangs derrière l’Ukraine

L’échange tendu entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche a suscité de vives réactions à travers l’Europe. Plusieurs dirigeants européens ont réaffirmé leur soutien à l’Ukraine et condamné l’agression russe, mettant en garde contre toute remise en question de l’aide internationale accordée à Kiev.

Le président français

“Il y a un agresseur, la Russie, et un peuple agressé, l’Ukraine. […] Nous avons eu raison, il y a trois ans, d’aider l’Ukraine et de sanctionner la Russie. Nous devons continuer à le faire.”

Annalena Baerbock, ministre allemande des Affaires étrangères

“L’Allemagne et nos alliés européens restent unis aux côtés de l’Ukraine contre l’agression russe. L’Ukraine peut compter sur un soutien indéfectible de l’Allemagne, de l’Europe et de la communauté internationale.”

Olaf Scholz, chancelier allemand sortant

“Personne ne souhaite plus la paix que les citoyens et citoyennes d’Ukraine. C’est pourquoi nous travaillons ensemble à une solution durable et juste. L’Ukraine peut compter sur l’Allemagne et l’Europe. Votre dignité honore le peuple ukrainien.”

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne

“Votre courage et votre dignité honorent la bravoure du peuple ukrainien. Soyez fort, soyez courageux, n’ayez pas peur. Vous n’êtes pas seul, monsieur le Président. Nous continuerons à travailler avec vous pour une paix juste et durable.”

Donald Tusk, Premier ministre polonais

Le chef du gouvernement polonais a tenu à rassurer Volodymyr Zelensky et le peuple ukrainien en déclarant : “Vous n’êtes pas seuls.”

Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol

Lors du Sommet international de soutien à l’Ukraine à Kiev, Pedro Sánchez a réitéré l’engagement de l’Espagne en faveur de l’Ukraine et de son intégration européenne. “Ukraine, l’Espagne est avec toi.”

Keir Starmer, Premier ministre britannique

Le dirigeant britannique a convié plus d’une douzaine de chefs d’État et de gouvernement européens à un sommet prévu dimanche, visant à renforcer la coordination des actions en faveur de l’Ukraine et de la sécurité en Europe.

Ce concert de réactions témoigne de la volonté des dirigeants européens de maintenir un front uni face à l’invasion russe et de poursuivre leur soutien à l’Ukraine, malgré les tensions diplomatiques avec Washington.