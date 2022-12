Expresso Sénégal: Fatou Sow Kane nommée directrice générale….

Diplômée en Management, Fatou Sow Kane cumule de longues années d’expérience dans l’industrie des télécommunications. Selon le PDG du groupe Sudatel, «son expérience, son intégrité, son authenticité et sa volonté de relever pleinement ce nouveau défi sont remarquables ».

« En plus de sa notoriété et des succès qu’elle a connus, Expresso Sénégal possède une marque dont la force demeure encore insoupçonnée, mais qui est bien réelle. Avec mon bagage professionnel, je souhaite apporter une contribution significative au repositionnement de notre marque, car je suis convaincue qu’Expresso a tout ce qu’il faut pour devenir un levier de développement des télécommunications pour le Sénégal et la sous-région et c’est à cela que je vais m’atteler pour les prochains mois », a réagi Fatou Sow Kane.

Dans le cadre de son mandat, Madame Kane prévoit entre autres de développer un nouveau modelé d’affaires afin de s’assurer qu’Expresso soit plus que jamais la référence dans les télécommunications au Sénégal. «Dans un contexte ou Expresso entend assurer un leadership plus large, dans le cadre de la vision 2023 être doubler de créativité dans sa mise en marche, la nomination de la nouvelle directrice générale représente une excellente décision pour notre organisation. Sa feuille de route est impressionnante, c’est un leader en affaires et dans toutes ses implications, elle aime que les choses bougent et c’est exactement ce pour quoi elle a été promue », a affirmé le PDG du groupe Sudatel.

Libération