Considéré comme le plus grand des camps d’enfermement et de torture de la Kara-Sécurité, le centre de “Darou Salam” de Guédiéwaye” ou “Base” où ont été libérées 213 personnes suite à l’intervention, le samedi 28 novembre dernier, de la section de recherches de la gendarmerie nationale continue de hanter le sommeil de ses ex-pensionnaires. Pire que les souvenir de la séquestration qu’ils ont connue, des brimades subies, des actes de tortures supportés et de la faim qui ont été leur quotidien, c’est la falsification de la vérité sur les graves faits criminels dont ils ont été victimes qui les révolte. Et pour que leur vérité ne soit pas banalisée, banalisée, tronquée, ils ont décidé de se confier à Kewoulo.

Si des témoignages de soutien en faveur du général de Bamba ont commencé à circuler tendant à faire croire que “ce lieu est bénéfique pour la société” et que des jeunes en conflit avec la société seraient sorties de ces camps complètement métamorphosées, ceux qui ont vécu dans ces «centres de redressement», eux, se disent trahis par les leaders d’opinion. Par l’Etat qui savait et a laissé faire. Contrairement au profil de voyous, de perdus pour la société, dressé des jeunes enfermés dans ces « centres de redressement», l’un des ancien séquestré de «Darou Salam», contacté par Kewoulo, est le fils d’un haut dignitaire de la République. Fils d’un grand commis de l’Etat sous le régime d’Abdoulaye Wade, il est aussi le petit-fils d’un grand homme d’affaires. Un généreux donateur qui envoyait, dans le camp, des produits d’entretien comme de la nourriture; parce qu’il croyait au projet de «récupération des âmes perdues » promis par Serigne Modou Kara.

“Moi je ne me suis jamais drogué, je n’ai jamais bu d’alcool, je ne fume pas non plus. C’est un de mes oncles, qui est membre de l’orchestre de Kara, “les Mélodies Divines”, qui a convaincu mon père de m’amener dans ce centre. Le seul souci, pour ma famille, c’est que je suis asocial, enfermé sur moi-même. Je n’aimais pas la compagnie des gens. Et je restais enfermé chez dans ma chambre.” A tenu à préciser ce jeune homme que Kewoulo a décidé de protéger. Conduit au centre de Guédiéwaye pour être guéri de son asociabilité, le jeune homme a été mis dans une salle où étaient parquées plus de 150 personnes, enfermés 24 heures sur 24 avec malades mentaux, des handicapés, des junkies.

“C’est la bas, pour la première fois, que j’ai vu le Yamba de mes yeux. Et, c’est le fils du colonel Dame Thiam, Abba Thiam, qui le vendait là-bas à tout le monde. A la cité Biagui 2, tout le monde le connait. Moi, j’ai fait 4 mois et 24 jours là-bas. C’est mon père qui m’a récupéré là-bas quand je lui ai dit tout ce qu’on y vivait. Et lui ai montré des preuves palpables que les gens qui venaient dans ce camp voir leurs parents sont tous maraboutés. Parce que, sous les fauteuils dans lesquels ils s’assoient, il y avait de monstrueux gris-gris. Et c’est quand mon père a vu ça qu’il a décidé de me sortir de ce lieu. Aussi, je confirme qu’il y a plusieurs personnes qui sont décédées dans ce camp. Et j’ai été torturé, tous les jours, par un gaillard qui s’appelle Maguette Thiam, il parait qu’il est en France, actuellement.” A déclaré ce rescapé. Pour le témoin du jour de Kewoulo, “le chiffre de 16 morts, donné par Amadou Touré, est en deçà de la réalité. Pour lui, il y aurait au moins 25 morts dans cette base, depuis sa création.”

Comme lui, Ben Samba Secka, un gambien ramené de Dubaï par son père Wally Secka en complicité avec sa seconde épouse et séquestré dans ce camp, a confirmé les cas de décès dans ce camp. Pour ce jeune homme qui a passé une année entière sous la surveillance et brimades de Dame Thiam, “plus de 30 personnes sont décédées dans ce camp.” En attendant de vérifier la véracité de tous ces cas de décès dénoncés par des rescapés, la rédaction de Kewoulo est en mesure de confirmer que la mort, de personnes décédées dans le camp, a bel et bien été constatée par des médecins de l’hôpital Roi Baudouin de Guédiéwaye. Et, en exclusivité, voici les personnes présumées décédées dans ce camp de sinistre mémoire:

1: Boubacar Sima décédé le 23 novembre 2020 et enterré le 26 novembre 2020 à Ouakam

décédé le 23 novembre 2020 et enterré le 26 novembre 2020 à Ouakam 2: Mao Sylla

3: Saliou Ndiaye

4: Fallou Sow

5: Mame Thierno Ndiaye

6: Abdou Saliou Ndiaye

7: Mamadou Diagne

8: Thierno Omar Ndao

9: Kamal Abdel Nasser Fall

10: Babacar Ndao

11: Samba Fall

12: Modou Guèye Thiam

13: Cheikh Ka

14: Pape Ibrahima Sow

15: Lobatt Dieng

16: Sada keïta

27: Omar Samb