C’est une exclusivité Kéwoulo. Alors que la famille du défunt détenu Arona Bodian a déjà fait le deuil de son fils, mort par “crise cardiaque” ou à cause de “ses maux de ventre”, une information de taille est venue ressusciter le dealer mort en janvier 2020 à la maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor. Et c’est à Kewoulo que le témoin, David Himbane a décidé de se confier sur ce qu’il a vu et entendu pour ne pas mourir avec ce secret. Et afin que cet acte ne soit pas impuni.

La mort du défunt dealer Arona Bodian, que tout le monde avait cru qu’elle serait la conséquence d’une foudroyante “crise cardiaque” ou de terrifiants “maux de ventre“, comme l’avait laissé entendre l’administration pénitentiaire serait dû non pas à “la volonté de Dieu” mais des suites d’actes de torture, organisés, réfléchis et commis par des agents pénitenciers. A en croire David Himbane, “ce sont les agents pénitenciers qui l’ont battu à mort.” Avant ce témoignage exclusif que nous a accordé cet ancien détenu de confiance -il a passé 8 ans à la prison de Ziguinchor-, Kewoulo avait déjà ouvert une enquête sur cette affaire de meurtre survenu à la suite de torture. En janvier 2020, l’information de la mort, par torture, d’un détenu de la maison d’arrêt de Ziguinchor était arrivée à notre rédaction. Par des agents pénitenciers outrés par l’acte commis par certains de leurs collègues. Et ne pouvant pas parler, tenus qu’ils sont par le devoir de réserve. A en croire des sources pénitentiaires comme judiciaires consultées en son temps par Kewoulo, “l’affaire a bel et bien eu lieu. Et les autorités judiciaires, informées de la situation, avaient cherché à obtenir le silence des détenus de la Mac de Ziguinchor contre quelques privilèges qui pourront améliorer leur quotidien en milieu carcéral.”

Aussi, pour étouffer le scandale, l’administration pénitentiaire avait procédé au changement du personnel impliqué dans le meurtre d’Arona Bodian, en procédant à des affectations tous azimuts. Alors que tout le monde a cru que l’affaire en resterait là, voilà que le principal témoin, David Himbane, a décidé de briser le silence. Et de dénoncer ce meurtre commis par des agents de l’Etat dans l’exercice de leurs fonctions. A en croire le témoin David Himbane, “alors que Arona Bodian a été arrêté par des gendarmes, pour la détention de 40 kg de chanvre indien, l’homme n’a subi aucun acte de violence. Il a été simplement arrêté et placé en détention.” Si la gendarmerie s’est tout simplement limitée à ne faire que son travail, les pénitenciers, pour leur part, ont décidé de donner “la leçon de sa vie” à Arona Bodian qui a été trouvé porteur d’un cornet de chanvre indien.

“Après des mois de détention, Arona Bodian avait eu, comme tout le monde, des affinités avec le personnel pénitencier. Et de ces affinités, avec surtout un agent pénitencier du nom d’Abdoulaye Lô, ils ont mis en place un petit réseau de distribution de chanvre indien. Et le système, mis clandestinement en place, a eu un couac, le 22 janvier 2020. Ce jour-là, j’ai aperçu le chef de cour, l’Adjudant Jean-Jacques Mendy rodant dans les alentours. Et, d’un seul coup, il s’est levé et a demandé à fouiller les chambres des détenus.” A fait savoir David Himbane. Au cours de cette fouille inopinée, les pénitenciers ont découvert un cornet de chanvre indien sur Arona. Et malgré les nombreuses interpellations sur la provenance de cette drogue, Arona Bodian aurait refusé de “balancer” son fournisseur.

“C’est à ce moment-là, vers 18 heures, que le nommé Mouhamed Guèye, adjoint au régisseur de la Mac, est apparu. C’est lui, le premier à avoir frappé Arona. Ensuite, tout le monde s’y est mis. Ce qui est le plus choquant, c’est que l’infirmier-major Mouhamed Diouga, un soignant, qui devait protéger les détenus, s’y est mis à battre Arona Bodian. Et à faire entendre que “toute personne qui ferait entrer de la drogue dans la prison sera tué.” A témoigné David Himbane. A en croire le témoin oculaire des faits, “c’est après qu’ils ont remarqué que Arona Bodian commençait à vomir du sang que l’adjoint du directeur s’est demandé où était Mouhamed Faye, le greffier en chef de la Mac, et il demandait à ce dernier de venir participer à la bastonnade. Comme si c’était un jeu. Torturé pendant de longues minutes, Arona Bodian a fini par donner le nom de son fournir: le chef Abdoulaye Lô, un agent pénitencier. Ce dernier avait remis le colis à un détenu nommé Issaga qui devait remettre la drogue à Arona Bodian. Pour vérifier les aveux obtenus de Arona, les agents pénitenciers ont visionné les caméras de surveillance et ont découvert les échanges entre le chef Lo et Issaga et entre Issaga et Arona Bodian.” A témoigné David Himbane.

Après avoir battu Arona Bodian à sang, les agents pénitenciers l’ont conduit à l’hôpital. Et face à l’état du malade qu’on leur a amené, l’infirmier de service s’est juste contenté de prescrire une ordonnance et leur a rendu leur colis aux pénitenciers. Ensuite, ils l’ont amené dans une chambre où, vers 22 heures, son état a empiré. Finalement, après de longs moments d’agonie, Arona Bodian est décédé dans la cour même de la maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor. Acheminé à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor, le corps d’Arona Bodian aurait fait l’objet d’une autopsie. Mais, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, les conclusions médico-légales seraient que le détenu serait mort de “crise cardiaque” ou de “maux de ventre.” Et depuis lors, tout le monde avait cru que l’affaire tomberait dans l’oubli. C’était compter sans la perspicacité et la confiance du peuple en Kéwoulo.