Ils sont deux individus à devoir passer un temps de repos forcé sur l’île de Niomoune, en Casamance. Deux pêcheurs, l’un de nationalité malienne et le second, pour le moment, non identifié pour défaut de papier. A eux deux, ils vont permettre l’ouverture d’un débat citoyen sur la protection de l’environnement dans cette partie du Sénégal.

Surpris dans le bolong du fleuve Casamance, deux hommes soupçonnés avoir déversé des produits chimiques dans la mer pour appâter les poissons et pouvoir facilement les prendre dans leurs filets ont été conduits sous bonne escorte sur l’île de Niomoune. Et confié à la bienveillance du chef du village, Rigobert Tabar. Cette interpellation survenue le mercredi 9 septembre a été portée à la connaissance des autorités sénégalaises via les services compétents. « Le représentant des services de la pêche à Diogué nous a demandé de libérer les individus. Mais, nous avons décidé de les garder et de ne les remettre qu’aux autorités judiciaires« , ont fait savoir des sources autorisées contactées par Kewoulo à Niomoune.

Si on en est arrivé à ce refus de ne plus suivre les directives du patron local de la pêche, « c’est que, depuis deux ans, des pêcheurs venus de Ziguinchor se livrent inlassablement et sans être inquiétés à une pêche aux conséquences désastreuses pour l’environnement. » A en croire ces populations qui ne vivent que de pêche, les produits chimiques déversés dans la mer tuent les poissons mais aussi les huîtres. « Mais, ces pêcheurs ne ramassent que les poissons. » Déplore-t-ils. Après avoir longtemps crié leur ras le bol, les insulaires avaient arraisonné des pirogue et arrêté les occupants avant de les remettre à l’autorité locale de la pêche. « Mais, ils les ont libéré sans suite.

Aussi, les déplacements coûtent chers et ils ne nous ont même pas remboursé nos frais. » Rouspète-t-on sur l’île. Pour que pareille situation ne se reproduise, les villageois ont décidé de garder les intrus sur leur île. Et de ne les remettre qu’aux autorités judiciaires. La police qui a été informée de cette situation a pris un contact téléphonique avec les protagonistes et les mis en cause. Mais, à cause de l’enclavement de la zone, les éléments du sûreté nationale n’ont pu faire le déplacement. Seule force capable de se déployer rapidement dans cette zone, la marine nationale.

Et ce corps de l’armée qui est déjà présente dans le secteur ne s’est pas encore signalé. Totalement isolée du Sénégal, l’ile de Nioumoune se trouve au nord ouest de la région de Ziguinchor et au sud de Kafountine. Pour s’y rendre par pirogue, il faut presque 6 heures de navigation, à partir de Ziguinchor. Sinon, c’est une pirogue-ambulance qui, à partir de Elinkine, permet à ces populations oubliées du Sénégal d’avoir le moindre contact avec le reste du pays. Cette pirogue-ambulance qui permettait aux insulaires de se rapprocher des villes avait sombré dans un accident dont la justice n’a jusque là pas encore tiré toutes les responsabilités.