États-Unis : Rapatriements discrets des Sénégalais en situation irrégulière

D’apres Senego Air USA c’est presque dans l’anonymat que des Sénégalais expulsés des États-Unis atterrissent à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Selon Le Quotidien et plusieurs sources indépendantes, les rapatriements se sont intensifiés ces dernières semaines, opérés à bord de vols réguliers des compagnies Delta et United Airlines.

« Dans chaque vol de ces compagnies, il y a une dizaine de migrants rapatriés. Et cela devient très fréquent ces dernières semaines », confie une source proche du dossier. Une certaine opacité entoure toutefois ces opérations, organisées dans la plus grande discrétion.

Selon les témoignages recueillis, les expulsions ont commencé début avril, avec un nombre réduit de personnes. Mais la cadence s’est accélérée, souvent dans des conditions jugées inhumaines : « Certains sont renvoyés sans avoir eu le temps de récupérer leurs effets personnels ni leur argent. Ils sont parfois même menottés », déplore une autre source.

Ces renvois renforcent l’inquiétude parmi la diaspora sénégalaise, notamment dans les États de l’Illinois, de la Géorgie, de la Californie, de New York ou encore de l’Ohio, où plusieurs arrestations et expulsions ont été signalées. Une situation qui traduit la fermeté persistante de la politique migratoire américaine, malgré les appels à plus de souplesse.