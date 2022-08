Le parquet espagnol requiert contre elle 8 ans de prison et plus de 23 millions d’euros d’amende. Les procureurs disent que la chanteuse n’a pas payé jusqu’à 14,5 millions d’euros d’impôt sur les revenus gagnés entre 2012 et 2014.

L’artiste se déclare innocente et dit vouloir aller jusqu’au bout.