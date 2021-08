Escroquerie : ” Tik tok” envoie en prison un charlatan

Ne sachant plus à quel saint se vouer, A. Diba a déposé une plainte au commissariat spécial de Touba. Ainsi, la machine judiciaire a été mise en branle contre contre le charlatan marié à 03 épouses et père de 11 enfants. L’homme a été arrêté par les éléments du commissaire Sarr pour escroquerie et charlatanisme.