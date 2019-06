Equipe nationale – Cheikhou Kouyaté : « Si cette génération ne gagne rien, ce sera un échec »

La Can 2019 sera-t-elle la bonne pour les Lions de la génération de Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Guèye, Sadio Mané ou encore Kalidou Koulibaly ? En tout cas, ces derniers souhaitent vraiment remporter un titre avec le Sénégal avant de raccrocher.

Dans un entretien accordé à nos confrères de Sport221 exploité par Senego, Cheikhou Kouyaté a confié que ce sera un échec, si leur génération ne gagne pas la Can. « Franchement, et je le pense sincèrement, si cette génération ne gagne rien du tout, ce sera un échec. Nous touchons du bois et on n’y pense même pas. Ce sera un énorme regret, si cette génération ne gagne rien », a-t-il soutenu.

Le capitaine des Lions d’ajouter : « On parlera de cela pendant tout le reste de notre vie. Cette génération est tellement belle qu’on mérite quelque chose. Justement, c’est la raison pour laquelle, on donnera tout en Egypte pour rendre fier le peuple sénégalais. »