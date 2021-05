Equipe de France : Karim Benzema de retour après cinq ans d’absence

Après l’annonce de sa liste des 26 pour l’Euro 2021, ce mardi soir, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a justifié son choix de rappeler Karim Benzema, cinq ans après.

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, après l’annonce de la liste pour l’Euro : « Pourquoi (Benzema) maintenant ? Je n’ai pas la capacité, personne ne l’a, de revenir en arrière et de changer quoi que ce soit. Le plus important, c’est aujourd’hui et demain. Il y a eu des étapes importantes, dont une très importante. On s’est vus. On a discuté longuement. Après cela, j’ai eu une longue réflexion, pour en arriver à prendre cette décision. Je ne vais pas dévoiler un mot de la discussion, ça ne nous regarde que tous les deux. J’en avais besoin, il en avait besoin.

« J’ai déjà été confronté à des situations difficiles, j’ai toujours passé outre mon cas personnel »”

J’ai déjà été confronté à des situations difficiles, j’ai toujours passé outre mon cas personnel. L’équipe de France ne m’appartient pas, même si j’ai bien conscience que la responsabilité que j’ai est importante, de par les choix que j’ai à faire. »