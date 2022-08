Épidémie de rougeole à Guédiawaye : Le médecin-chef de district précise

Une information partagée dans les réseaux sociaux fait état d’une épidémie de rougeole, à Guédiawaye, avec 11 cas déjà déclarés dans le département.

L'”émissaire” du Dr Diop alerte ainsi et demande à la population à plus de vigilance. «Que toutes les mamans dont les enfants n’avaient pas pris leur vaccin contre cette pathologie se rendent à l’hôpital pour les faire vacciner. Il concerne les enfants entre 9 et 23 mois. Il faut aussi signaler les enfants qui présentent les signes pour que le diagnostic se fasse à temps, ainsi que la prise en charge».