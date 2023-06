Enseignement supérieur : Les cours suspendus jusqu’à nouvelle ordre

En raison de la situation de violence qui sévit à l’Université, et du saccage de certains établissements, les enseignements sont suspendus jusqu’à nouvel ordre, a informé le ministre tutelle.

Des échauffourées ont démarré à l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) ce jeudi après la condamnation du leader de Pastef Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption à la jeunesse, dans l’affaire de viols répétés qui l’opposait à Adji Sarr.

Très en colère, les étudiants ont saccagé deux restaurants du campus social et les chapiteaux de la Faculté des sciences juridiques et politiques. Les manifestants ont attaqué le Cesti (Centre d’Etudes des Sciences et Techniques de l’Information).

Les locaux du centre de formation des journalistes ont été brûlés par les manifestants. Un bus appartenant au Cesti a également été brûlé.