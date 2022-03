Rihanna a fait une nouvelle apparition remarquée avec son ventre arrondi ce mardi 1er mars. À l’occasion de la Fashion Week de Paris, la chanteuse s’est rendue au défilé Dior dans une tenue pour le moins audacieuse. Elle avait enfilé une culotte et une nuisette transparente sous un long manteau en cuir. De quoi laisser ses fans bouche bée.

Depuis l’annonce de sa grossesse, Rihanna multiplie les sorties dans des tenues osées et ultra-féminines. La femme de 33 ans, fière de porter la vie, veut que le monde entier puisse admirer son ventre rond. Lors du défilé Dior de la Fashion Week de Paris, la star a une fois de plus attirer tous les regards avec sa tenue hyper audacieuse, et disons-le, très inattendue.

Rihanna a décidé d’enfiler des pièces de lingerie pour assister au prestigieux défilé de mode parisien. Vêtue d’une simple culotte noire, d’une nuisette transparente et d’un long manteau de la même couleur, elle est apparue dans une foule de fans en folie avec un large sourire sur les lèvres. Si certains internautes n’ont pas hésité à critiquer le choix de cette tenue – qu’ils trouvent inappropriée – de nombreuses personnes ont souligné le sens de la mode de Rihanna et sa volonté de casser les codes en permanence.

“Un voyage excitant”

La star mondiale de 33 ans et son compagnon A$AP Rocky attendent leur premier enfant. Aucun détail sur le sexe du bébé ni sur la date du terme n’a été donné par le couple, mais Rihanna s’est récemment confiée sur la manière dont elle vit cette première grossesse. “Quand je l’ai découvert, ça me semblait irréel. Je me disais: “Ce n’est pas vrai, hein?’”, a-t-elle expliqué dans une interview pour Entertainment Weekly.

“Et puis, ça l’est devenu, et j’avais l’impression de ne pas pouvoir être heureuse trop tôt, parce que c’est une excellente nouvelle, mais on veut être sûr que ça va bien se passer. Et je suis si heureuse que tout se passe bien et que je puisse maintenant célébrer cette nouvelle avec tout le monde”, a ajouté Rihanna. “C’est un voyage excitant jusqu’à présent. Je prends les choses comme elles viennent. Il y a toujours quelque chose de nouveau, je l’accepte et j’en profite.”