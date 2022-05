Eliminatoires CAN 2023 : Entrée de trois novices dans la Tanière…

Ce dernier à publier sur le site de la FSF une liste de 26 joueurs qui doivent prendre part aux prochaines sorties des Lions contre le Bénin, le 4 prochain au Stade Me Abdoulaye Wade et le 7 juin contre le Rwanda à Kigali. Des rencontres comptant pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Can 2023.

Cissé qui devait faire face à la presse pour s’exprimer sur certaines questions a annulé cette conférence de presse à cause du deuil national décrété par le Président de la République suite aux décès de 11 nouveau-nés à l’hôpital Abdoul Aziz Dabakh de Tivaouane.