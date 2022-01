Les lendemains de défaites sportives comme électorales ne sont jamais calmes. Et à Kaour, dans le département de Goudomp la tradition a été respectée. Alors que le mandataire de Benno, Sékou Ndiaye, n’a pas encore fini de jubiler dans les rues de Kaour pour célébrer sa victoire, chez ses opposants qui étaient sûrs de leur victoire on cherche à comprendre la déroute et à démasquer les traitres qui ont empêché à la ville de connaitre son alternance.

Porteuse d’espoir et révélation de cette année électorale, la coalition Yewwi est tombée à Kaour devancée qu’elle a été par des novices comme Euleuk Sénégal dont les mandataires n’avaient jamais été confrontés à de véritables joutes électorales. Si Sékou Ndiaye, le maire élu de Kaour est un homme du sérail dont l’existence politique ne doit surprendre personne, c’est la perche faite par un novice en la matière qui est un véritable sujet à réflexion dans la zone de Goudomp. Alors que personne ne l’avait jamais connu dans le landerneau politique, Boubacar Touré dit Sankoung a réussi une percée qui, si elle est entretenue, permettra l’existence d’une nouvelle force. Une alternative à la pratique traditionnelle des politiciens: ne s’approcher des populations qu’en période électorale. “Sankoung, c’est un homme du peuple. De Singhère à Kaour, en passant par Ziguinchor et Goudomp, il est très populaire et est reste lui-même.” Disent de lui ses pires adversaires.

Si la défaite de Euleuk Sénégal est considérée comme une victoire, la déroute de Yewwi par contre suscite moult interrogations. Et, tout naturellement, on cherche à situer les responsabilités pour les prochaines joutes électorales. Premier responsable de cette débâcle, Ousmane Camara, le coordonnateur de Pastef et plénipotentiaire de Yewwi, a fait savoir qu’il a eu des échos de ces accusations de félonie. “Un jour, une personne de notre camp est venue me voir, pour me dire :”tu es là, mais ton répondant à Kaour a vendu vos voix.” J’ai appelé Lamine Biaye, notre mandataire à Kaour, et lui ai dit ce que je venais d’apprendre. Il est venu me voir pour jurer par tous ces noms de Dieu qu’il en est rien. Le lendemain, la même personne m’a dit que mon représentant à Kaour et moi-même aurions reçu 4 millions de F CFA et que nous nous sommes partagés cet argent pour faire gagner la liste de Benno. C’est à partir de là que j’ai compris qu’il y a une manipulation.”

Pour le coordonnateur de Pastef, dans la commune, c’est le mandataire de Yewwi à Kaour-village, Lansana Biaye, qui pourrait être à l’origine de telles accusations gratuites: parce qu’il a travaillé avec nous et avec Euleuk Sénégal, puisque c’est lui qui était à la table des comptages des voix. Si en plus de cela, il s’avère que Biaye, qui devait veiller aux intérêts de Yewwi est un agent administratif de la mairie de Kaour et collaborateur direct du maire sortant et candidat à sa propre succession, il y a de quoi désespérer de la franchise des résultats. En attendant qu’une autre anomalie ne soit signalée à Kéwoulo, si Ousmane Camara ne connait personne, dans son camp, qui aurait pu travailler à leur défaite, il ne doute pas que quelqu’un, de son camp, ait manœuvré à leur défaite. Pour les informateurs de Kéwoulo, si le Pastef n’est pas une réalité dans la zone, Euleuk Sénégal, qui s’est placée second derrière Benno aurait pu changer la donne dans la commune de Kaour si le jeu avait été franc.

“Parce que dans le 5 bureaux de votes de la commune, c’est Euleuk Sénégal qui est passé premier. Ce n’est que à Kaour village, qui est le plus gros centre, que le candidat de Benno a pu rattraper son retard et cela avec la complicité des gars de Pastef, puisque ils sont tous du même village.” Accusent les responsables de Euleuk Sénégal. Et, si l’on sait que Benno comme Euleuk Sénégal et Jammi Gokhbi sont toutes des listes, sinon parrainées, cautionnées par la mouvance présidentielle, il y a de quoi désespérer que la vague Yewwi réussisse à secouer des cases solidement ancrées dans l’APR. C’est cela que Sékou Ndiaye a compris lorsque, au dernier moment, il a quitté Abdoulaye Baldé et l’Us pour accompagner Macky Sall et le Benno. Au sortir de cette journée de votes, le Benno a engrangé 596 voix contre 528 pour Euleuk Sénégal, 3eme Jammi Gokhbi, Yewwi 80 voix et Wallu du Pds qui était très fort dans la zone s’est retrouvée dernière de la course.