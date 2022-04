Élection à la mairie de Dakar : Diouf Sarr diagnostique son échec

Battu par Barthélemy Dias à Dakar et Seydina Issa Laye Samb à Yoff, lors des élections locales du 23 janvier dernier, le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, justifie sa défaite par l’absence d’unité et de cohésion au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar.

Trois mois après, Abdoulaye Diouf Sarr fait son évaluation des raisons de sa défaite retentissante dans sa conquête de la Ville de Dakar. Battu par Barthélemy Dias à Dakar (près de 92 000 voix de différence) et Seydina Issa Laye Samb à Yoff, le 23 janvier dernier, le ministre de la Santé et de l’action sociale a déploré l’absence d’unité, d’abord au sein de l’Alliance pour la République (APR) mais aussi dans la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). «Il y a eu un manque de cohésion et d’unité dans le combat», a souligné en préambule Abdoulaye Diouf Sarr dans la nuit du dimanche à lundi au cours de l’émission Quartier général de la Tfm.

L’ex-maire de Yoff appelle à l’unité dans son parti car, dit-il, il faut avoir le même objectif et travailler la main dans la main. «Il faut parfois qu’on oublie nos ego», a-t-il invité. Nommé coordonnateur de BBY, Amadou Ba est accusé en privé par le camp de Diouf Sarr d’avoir sabordé en sourdine le travail du candidat du camp présidentiel à la Ville de Dakar. De plus, Mame Mbaye Niang, chef de cabinet du Président, s’était montré particulièrement critique envers Diouf Sarr. Toutes choses que ce dernier décrie comme causes de sa défaite même s’il ne cite pas de noms. En outre, dans son analyse, Diouf Sarr a soutenu que les lenteurs dans certains projets de l’Etat ne l’ont pas aidé, notamment à Yoff. «Quand on prend la route qui va de Ouest-Foire à la Fédération sénégalaise de football, Promovilles l’a lancée il y a 3 ans ou 4 ans et doit traverser toute une localité. Si le projet n’est pas terminé depuis 4 ans, malgré le fait que ce n’est pas un projet de la municipalité, l’insatisfaction des populations est que c’est une affaire de l’Etat», a analysé l’ex-maire de Yoff.

«Je ne suis pas né ministre de la Santé»

Abdoulaye Diouf Sarr estime qu’il y a eu des dysfonctionnements endogènes et espère qu’ils seront dépassés lors des élections législatives. «Le ver est dans le fruit. Les gens doivent comprendre que nous sommes tous embarqués dans la même pirogue. Quand on a des intérêts dans la pirogue, il faut prier pour que celle-ci arrive à bon port. Si on pense que lorsque la pirogue chavire, lesquels intérêts seront préservés, on se trompe», a soutenu le coordonnateur de la Convergence des Cadres Républicains (CCR). Malgré tout, Diouf Sarr se dit démocrate et compte poursuivre son travail pour le Sénégal. Craint-il de perdre son poste ? «Je ne suis pas né ministre de la Santé», répond-il, avec un sourire mesuré. Il ajoute : «Tout dépend de la confiance du chef de l’Etat, le Président Macky Sall. Quoi qu’il en soit, c’est lui qui nomme aux fonctions civiles et militaires. S’il me confie le ministère de la Santé ou autre chose, je vais le gérer. Mais encore une fois, je suis né Abdoulaye Diouf Sarr.»

Diouf Sarr réaffirme son ancrage dans l’APR et BBY pour une victoire aux Législatives. Même s’il ne dit ni oui ni non par rapport à une éventuelle candidature pour diriger la liste de Dakar.

