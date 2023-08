Effondrement de bâtiments : Macky Sall fixe un ultimatum à trois ministres pour une solution

L’effondrement de l’immeuble de la cité Sipres s’ajoute à la liste des autres effondrement d’immeuble, qui préoccupe le Président Macky Sall. Ce mercredi en Conseil des ministres, le chef de l’État a invité le gouvernement à veiller au respect des règles et normes de constructions et de la sécurité des bâtiments. Aussi, il a fixé un ultimatum d’un mois à trois ministres pour la mise en place de solutions durables.

Macky Sall, précise le document, a rappelé «au ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, au ministre de l’Intérieur et au ministre en charge de la Sécurité de proximité et de la Protection civile, l’urgence de proposer, avant la fin du mois de septembre, un Plan opérationnel de contrôle de la qualité des constructions et de prise en charge bâtiments menaçant ruine».

Récemment le maire de la Médina, Bamba Fall, a révélé que pas moins de 80 bâtiments de sa commune menacent ruine.