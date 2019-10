Education : L’académie de Kaolack se trouve dans un état critique en cette rentrée des classes 2019-2020

L’école sénégalaise ouvre ses portes ce Jeudi 3 Octobre mais l’académie de Kaolack se trouve dans un état critique : Un manque criard d’enseignants. C’est ce qui est sorti du comité régional de développement ( CRD) organisé ce mercredi à la gouvernance.

À Nioro et dans le département de Kaolack, les classes multigrades et double-flux se comptent par centaine. » Nous risquons encore de fermer des classes faute d’enseignants. Nous avons un déficit de 100 enseignants et plus de 300 classes multigrades. Tout cela ne milite pas en la faveur de l’atteinte des objectifs « , a déclaré Mme Khadidiatou Diallo.

Sur les 812 écoles que comptent la région de Kaolack, 40 sont impraticables et 17 se trouvent dans un état critique, une situation qui est loin d’inquiéter les autorités. » 98 % des établissements sont fonctionnels malgré la forte pluviométrie qui a occasionné des inondations et l’occupation de ces lieux par des sinistrés « , a conclu l’inspectrice d’Académie.

En milieu rural, certains parents ont l’habitude de retenir les enfants pour les travaux champêtres, les autorités les ont appelé à plus de responsabilité.