Le Sénégal a connu des manifestations violentes ses derniers jours. Des heurts qui ont enregistré des morts et des centaines de blessés de part et d’autres. Tout est parti de la condamnation de l’opposant farouche du régime du Président Macky SALL. Ousmane SONKO puisque c’est de lui qu’il s’agit est condamné par le juge Elhadji Issa NDIAYE de la chambre criminelle à deux ans d’emprisonnement ferme pour corruption de la jeunesse suivie de vingt millions de dommages et intérêts et une amende de 600. 000 FCFA. Cette condamnation a fait basculé la stabilité du pays les 01, 02 et 03 juin 2023.

Dakar, la Capitale du Sénégal et plusieurs localités du pays ont changé de visage les 01, 02 et 03 juin 2023. Des manifestations çà et là depuis l’annonce du verdict de la condamnation d’Ousmane SONKO dans l’affaire du salon de massage Sweet Spa beauté. Dans ce dossier Ousmane SONKO est poursuivi pour viol et menace de mort et quant à Ndeye Khady NDIAYE, elle est poursuivie pour complicité de viol et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs.

C’est sur ce fait que le juge d’instruction du Premier cabinet Oumar Maham DIALLO a motivé son ordonnance de renvoi devant la chambre criminelle. Devant la barre de la chambre criminelle du 16 mai 2023, Ndeye Khady NDIAYE et ses témoins ont fait face au juge, au parquet et à la partie civile sans leurs avocats. Ousmane SONKO quant à lui s’est brillé dans sa stratégie de désobéissance civile, causant ainsi son jugement par contumace.

A l’arrivée, le patriote en chef est acquitté des faits de viol et de menace de mort mais condamné par le juge Elhadji Issa NDIAYE pour corruption de la jeunesse. Un délit retenu dans la requalification des faits comme sollicité par le parquet, le Procureur de la République Abdou Karim DIOP qui dans son réquisitoire du 16 mai a demandé au juge de poursuivre Ousmane SONKO du délit de corruption de la jeunesse s’il trouve que le viol n’est pas établi.

Cette demande du ministère public n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourde. Le juge Elhadji Issa NDIAYE a ainsi décidé de condamner Ousmane SONKO pour le délit de corruption de la jeunesse et Ndeye Khady NDIAYE pour le délit d’incitation à la débauche. Tous les deux accusés, Ousmane SONKO et Ndeye Khady NDIAYE sont condamnés à deux ans d’emprisonnement ferme suivie de 20 millions de dommages et intérêts solidairement et une amende de 600.000 FCFA .

Un verdict qui a perturbé la quiétude de la population. manifestation, saccage, pillage, Dakar et certaines localités qui ont connu des affrontements, ont totalement changé de décor. Dans son bilan, le gouvernement à travers le Ministère de l’intérieur a fait l’état de 16 morts et plusieurs arrestations. Un chiffre confirmé plus tard par les commissaires divisionnaires Ibrahima DIOP et Mohamadou GUEYE précisant par ailleurs que parmi les individus appréhendés lors de ces manifestations, la majorité étaient des individus armés et dangereux. Jusqu’à présent, 500 personnes ont été interpellées, dont des mineurs et des étrangers.

Les commissaires qui, lors de leurs déclarations de presse ont signalé la présence d’individus armés qui tiraient sur les forces de l’ordre. Hélas la réaction de la population n’a pas tardé. Les vidéos projetées par les commissaires prouvaient réellement que ces individus dénoncés par les forces de défense et de sécurité exerçaient lors de ces manifestations à côté des hommes en tenue.

Des individus arrêtés ont fait l’objet de torture c’est le cas de Pape Abdoulaye TOURE (ses images de torture circulent à travers les réseaux sociaux) pourtant notre République a signé des conventions contre la torture.

Des manifestants arrêtés, tabassés puis jetés dans les cellules et d’autres dans les structures hospitalières pour les besoins des soins d’urgence. Depuis lors le gouvernement multiplie ses sorties sans convaincre l’opinion.

Le Chef de l’État, lui son Excellence Macky SALL brille toujours dans un silence assourdissant en attendant les résultats de son dialogue national entamé le 31 mai 2023. Notre président n’a jusqu’ici pas présenté ses condoléances au nom de la Nation à ses familles éplorées. Amertumes, l’intolérance, manque d’empathie, ou stratégie politique, notre Chef de l’État son Excellence Macky SALL saute les familles endeuillées au Sénégal pour aller présenter ses condoléances au Président Ukrainien et à ses familles des victimes dans le conflit Russo-Ukrainien.

Pourtant la vie des Ukrainiennes n’est pas plus valeureuse que celle des sénégalais. Toutes les vies se valent son Excellence Macky SALL. Vous êtes dans une médiation voulue par une fondation pour ses intérêts au moment où la tension politique reste vive au Sénégal. Vous aviez entamé cette médiation au nom de l’Union africaine pour l’ouverture des marchés de la Russie et de l’Ukraine au moment où la Communauté Économique des État de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) avait fermé ses frontières avec le Mali pays frère et frontalier avec le Sénégal.

Aujourd’hui vous êtes en médiation commanditée au moment où les armes dictent leur loi au Soudan un pays Africain. Nous vous remercions de votre approche, mais nous vous invitons à accorder plus d’importance à votre population et à celle d’Afrique. Que le triomphe soit Africain.

Souveibou SAGNA Journaliste