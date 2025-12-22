Un homicide a secoué le quartier Hamdalaye 1 de Diamaguène Sicap Mbao dans la soirée du samedi 20 décembre 2025, où un homme a succombé à une blessure par arme blanche. Le drame trouverait son origine dans un différend financier minime opposant la victime à son agresseur présumé.

Les éléments du Commissariat d’arrondissement ont été alertés aux alentours de 21h35 de la présence d’un individu grièvement blessé sur la voie publique. Malgré l’intervention rapide des proches et une évacuation sous escorte policière vers l’hôpital de Pikine (Camp Thiaroye), le décès a été constaté dès l’admission. Le rapport médical fait état d’une plaie pénétrante profonde sur le flanc gauche du dos, compatible avec l’usage d’un couteau. L’absence de sang sur le lieu de la découverte laisse supposer que la victime s’est effondrée en tentant de regagner son domicile après l’agression.

Les investigations menées par la Brigade de Recherche ont rapidement orienté les soupçons vers une connaissance du défunt. Un témoignage a permis d’établir qu’une violente dispute, ponctuée de menaces de mort, avait éclaté entre les deux hommes plus tôt dans l’après-midi. Interpellé le dimanche 21 décembre, le suspect est passé aux aveux. Selon les éléments rapportés par la source « Kawtef », le mis en cause a justifié son acte par une dette impayée de 200 FCFA. Il a reconnu avoir porté le coup fatal par derrière à l’issue de l’altercation. Ce drame survient dans un contexte marqué par d’autres faits divers violents dans la banlieue dakaroise, comme le récent meurtre à Keur Mbaye Fall. Le suspect est actuellement en garde à vue pour homicide volontaire en attendant son déferrement, tandis que l’arme du crime est toujours recherchée.