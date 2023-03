Doro Gaye a porté plainte contre X pour diffusion de fausses nouvelles, d’injures publiques et de mise en danger de la vie d’autrui. Sa plainte a été enregistrée sous le numéro 3754 et déposée devant le procureur de la République.

Dans sa lettre de plainte, il a rejeté l’accusation selon laquelle il aurait versé 10 millions de francs CFA pour obtenir la vidéo compromettante. Il explique que cette rumeur a été diffusée par certains médias et réseaux sociaux et qu’elle est complètement fausse.

La plainte de Doro Gaye vise à faire la lumière sur cette affaire et à prouver son innocence. Selon son avocat, Me Souleymane Soumaré, Doro Gaye est victime d’une campagne de diffamation visant à le salir et à ternir sa réputation.