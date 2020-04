Donald Trump annonce qu’il a été de nouveau testé négatif

Le président des Etats-Unis a fait ce second test «par curiosité», «pour voir à quelle vitesse cela allait».

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu’il avait subi un deuxième test de coronavirus qui s’était révélé négatif, comme le premier effectué il y a un peu plus de deux semaines.

«J’ai fait le test ce matin. Il a fallu environ 14 minutes pour avoir un résultat», a expliqué M. Trump depuis la Maison Blanche, précisant que le test était négatif. «Je l’ai fait par curiosité pour voir à quelle vitesse cela allait. C’est beaucoup plus facile, le deuxième est beaucoup plus agréable», a-t-il ajouté.