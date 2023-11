Divorce du couple Maabo : L’affaire Mia Guisse-Noface sera jugée en décembre

Le bras de fer judiciaire entre Mia Guissé, la chanteuse sénégalaise, et son ex-mari, connu sous le nom de scène « Noface », prend un nouveau tournant. Prévue initialement pour le mardi 14 novembre dernier, l’audience visant à régler leur divorce a été repoussée à la demande de l’avocate de Mia Guissé.

Selon Rewmi Quotidien, la raison invoquée pour ce report est la nécessité de la comparution des deux anciens époux, prévue pour le 12 décembre prochain. La chanteuse se trouvait à Kédougou pour sa tournée tandis que son ex-mari était aux États-Unis, rendant ainsi leur comparution impossible. L’avocate de Mia Guissé a formulé une demande de renvoi pour permettre la présence des deux conjoints, demande qui a été acceptée par le juge, fixant ainsi la nouvelle audience au mardi 12 décembre 2023.

La saga du divorce entre Mia Guissé et « Noface » a captivé l’attention du public depuis la sortie de la chanson « idda », révélant ainsi les problèmes conjugaux du couple. Cette chanson, véritable reflet des douleurs traversées, a marqué un tournant dans la carrière musicale de Mia Guissé. Ses singles suivants ont connu un succès fulgurant, propulsant ainsi l’artiste au sommet de la scène musicale sénégalaise, faisant d’elle l’une des artistes féminines les plus en vue et adorées de la nouvelle génération.

Cependant, malgré le succès grandissant de Mia Guissé, le voile sur son histoire d’amour avec « Noface »reste à lever. La procédure de divorce, enclenchée auprès du Tribunal d’Instance de Dakar, représente pour la conclusion nécessaire de ce « chapitre tumultueux » de sa vie.