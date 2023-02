Disparition Imam Mosquée Darou Rahman 2: Voici quelques détails sur les traces du disparu

Kewoulo en sait un peu sur les détails de la disparation présumée de Cheikh Tidiane Tall, Imam de la mosquée du quartier Darou Rahman 2 de Grand Yoff.

En effet, d’après les témoignages reçues par la rédaction de Kewoulo auprès du frère, épouse et amis du recherché, ce dernier aurait après être revenu de la prière de Takusan ( 17h ) qu’il aurait lui même, pris son téléphone et sorti sans pour autant préciser sa destination. Le frère de l’Imam Tall ajoute que, c’est après avoir longtemps attendu son frère qui devait le rendre visite, en vain, qu’il l’a appelé pour savoir s’il arrivait. Et que contre toute attente, l’Imam n’arriva pas au domicile du rendez vous.

Mamadou Tall ajoute de surcroit que c’est à la suite de cette attente vaine suivie d’une discussion téléphonique entretenue jusqu’aux environ de 23h avec son ainé qu’il a saisi la gendarmerie qui aurait localisé pour la dernière fois le téléphone du disparu dans une résidence située à la Zone de captage.

Adja Ndiaye, l’épouse du porté disparu a tenu pour la même occasion a préciser que son mari est un bon époux et qu’elle n’est au courant d’aucun différend qui opposerait son aimé à quelqu’un d’autre.

