Diomsansy Kamara très remonté contre Nguirane Ndaw après sa sortie sur l’âge des africains

La sortie de Nguirane Ndaw au sujet de la fraude sur l’âge des Africains n’est pas du goût de Diomansy Kamara. L’ancien attaquant des Lions a exprimé sa déception après la déclaration de son ancien coéquipier en équipe nationale. L’ancien attaquant de West Bromwich Albion, qui a récemment intégré la nouvelle commission d’inspection des stades pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 zone Afrique, a fait un post sur son compte Facebook visité par Senego pour le recadrer.

Selon Diomansy Kamara, le grand succès de l’ennemi de l’Afrique, c’est d’avoir corrompu les Africains eux-mêmes … Le consultant de Canal + Afrique d’ajouter : « Pyromane qui incendie sa propre maison !! Guirane Ndaw … SHAME ON YOU « .

L’ancien défenseur des Lions, Guirane Ndaw avait, dans une interview accordée au site Igfm, laissé entendre que la diminution de l’âge des joueurs est une réalité. « En Afrique, je ne dis même pas le Sénégal, le joueur qui ne diminue pas son âge ne pourra pas être professionnel. C’est une réalité, qu’on le veuille ou non. Ce qui est sûr, c’est qu’au Sénégal, 99% des joueurs ont diminué leur âge. (…) Le Sénégalais est en général très petit et s’il va en Europe à 20 ans, il verra que les jeunes de 15 ans sont plus costauds que lui. (…) Comme tous les Sénégalais, j’ai diminué mon âge pour être professionnel », avait-il confessé.