Dieynaba DIOP « Serigne Mboup en perte de vitesse et l’impopularité de Demba BITÈYE, feront Perdre BBY à Kaolack »

La mouvance présidentielle à Kaolack malgré une victoire à l’arraché aux législatives est toujours en eau trouble. Il est tres facile de constater la léthargie des structures et l’absence chronique des responsables au niveau des bases. Les militants ne savent plus à qui parler .

Récemment Monsieur Bitèye responsable de l’APR a organisé un meeting de remobilisation mais selon Mme Dieynaba Diop la Présidente de la plate-forme souxali kaolack qui a marqué les dernières législatives de par son engagement et la Mobilisation de ses partisants , il s’agit d’une mascarade politique pour tromper le Président Macky SALL. Ce qu’elle ne peut nullement accepter.

Selon Dieynaba DIOP « ceci est une escroquerie politique organisée par Biteye qui ne pèse rien politiquement et qui est impopulaire, aider en cela par Serigne Mboup en perte vertigineuse de vitesse et qui cherche à camoufler tout cela comme un caméléon »

Serigne Mboup le maire de la ville de MBOSSÉ, qui avait croisé les bras lors des joutes électorales législatives passées s’est affiché avec Bitèye encore dans le sillage d’une manipulation politique dixit Madame Diop.

En effet, la coalition présidentielle avait perdu la commune de plus de 26 000 voix en moins et le département de Kaolack aux élections locales alors que BITEYE était tête de liste avec tous les moyens du parti , Dieynaba Diop avait pris l’engagement ferme publiquement de faire gagner le BBY aux législatives, chose réalisée avec ses propres moyens sans le soutien de personne. Maintenant elle considère que « golo mingui baye baboune doundé » . Tous ceux qui s’agitent actuellement étaient abonnés absent et les vrais artisans de cette victoire sont marginalisés au profit d’usurpateurs politiques.

Celle qu’on surnomme la dame de fer du Saloum dénonce ces actes qui n’ont pas d’autres finalités que de tromper le chef de la coalition BBY sur les véritables enjeux à Kaolack.

Elle dit qu’elle sait qu’elle dérange du fait de sa popularité grandissante et son attachement aux recommandations de son guide et père le Khalif de Medina BAYE et de sa famille qui n’a jamais cessé de l’exhorter à continuer à travailler pour le bien des Kaolackois et d’incarner le leadership politique qui fait défaut à Kaolack.

« Pourtant le Khalif général Medina Baye avait donné des orientations en faveur de la jeunesse, de la population kaolackoise et du développement régional mais malheureusement aucun acte n’est posé dans ce sens » s’indigne Dieynaba. C’est cela son combat de tous les jours . Travailler pour la réalisation des voeux du Khalif.

De son côté s’est engagée avec son mouvement pour le développement exclusif de Kaolack . Elle a déjà ficelé et trouver des partenaires pour la réalisation de grands chantiers pour Kaolack pour la concrétisation de la vision du Président Macky Sall pour un Kaolack emmergent notamment :

La réalisation du Port de Kaolack.

La réalisation d’une Université des Métiers.

La Réalisation d’une Usine de recyclage des Ordures et production d’engrais.

Aussi le lancement de sa Plateforme digitale de rencontres , d’échanges d’opportunités et d’entraide social pour les populations est une réalité.

Aujourd’hui c’est la désillusion totale des populations face aux promesses de Serigne Mboup très tôt rangées aux oubliettes. Il a fini de montrer ses limites et son manque de temps pour Kaolack. C’est là toute la pertinence de mon appel pour une Délégation Spéciale pour la ville de Kaolack vu l’ampleur des doléances non satisfaites et la carence de Serigne Mboup et ses équipes.

Pour tout ce qui précède elle dira qu’elle souhaite que

le President de la République en soit informé afin de donner un coup de frein ces pratiques de combines politiciennes qui ne pourront nullement prospérer.

Elle invite à tous derrières le Président de la république pour la réalisation des promesses électorales fait au kaolackois au grand bonheur de la région.

Elle réitère son engagement auprès du Président de la république son Excellence Macky SALL et lui lance un appel au nom de toutes les populations de Kaolack pour un accompagnement en vue du développement de Kaolack , les populations sont fatiguées et ne vont plus se laisser avoir par les manipulateurs conclut-elle