L’ancien chef du groupement des transporteurs de la gare routière de Diaobé, interpellé et gardé à vue pendant 4 jours pour des chefs de détournement de fonds publics, est sorti de détention. Retourné auprès des siens, à Diaobé-Kabendou, Kéwoulo est allé à la rencontre de Aliou Sanokho pour recueillir ses premiers mots d’homme libre. Mais, aussi, chercher à comprendre ce qui est l’origine de son arrestation par les policiers de Kolda alors qu’il se rendait à une simple invitation du procureur de la République de la capitale du Fouladou. Entretien…

Aliou Sanokho est libre. Et, il ne compte pas baisser les bras ou rejoindre, comme le voudraient ceux qui ont comploté, contre lui, pour l’envoyer en détention. Une semaine après sa remise en liberté, l’homme dont l’arrestation avait suscité mille commentaires dans le sud Est du Sénégal, est revenu de fond en comble avec Kéwoulo sur les raisons de son arrestation par les policiers de Kolda, alors qu’il ne se rendait qu’à une simple invitation du procureur de la République. Et, pour l’ancien président du regroupement des transporteurs de la gare routière de Diaobé, son arrestation est motivée par des raisons purement partisanes. “C’est pour des raisons politiques que j’ai été arrêté. C’est parce que j’avais refusé de rejoindre le camp présidentiel que j’ai été arrêté“, a fait savoir, à Kéwoulo, Aliou Sanokho.

Revenu sur le film de son arrestation, Aliou Sanokho a rappelé que c’est après sa décision de s’éloigner de M. Moussa Diao, le maire APR de Diaobé, que ses déboires judiciaires ont commencé. “Parce que le maire avait pris des engagements avec nous. Nous l’avons soutenu et comme il n’a pas respecté les promesses qu’il nous avait faite, nous lui avons tourné le dos.” A fait savoir Aliou Sanokho qui a été comme un mentor pour le maire. Comme l’avait souligné Kéwoulo, “ils ont cherché par tous les moyens de bloquer le fonctionnement de notre gare routière, en montant des gens contre nous. Mais, comme leurs nombreux plans pour m’atteindre n’ont pas prospéré, ils ont cherché à me faire porter la responsabilité des émeutes de mars 2021 à Diaobé.” A fait savoir Aliou Sanokho.

Pour rappel, c’est dans cette ville frontalière de la Guinée qu’il y a eu le plus grand nombre de manifestants tués après Bignona, avec 3 jeunes abattus par des gendarmes de la brigade de Diaobé Kabendou commandée par l’adjudant-chef Babacar Moussa Diallo. A en croire de nombreux témoignages sur place, alors que la ville de Diaobé Kabendou n’avait pas encore connue de remous, c’est ce gendarme qui a pris le risque d’aller trouver les élèves dans leurs classe et de les menacer d’emprisonnement, eux et leurs pères, si jamais ils venaient à rejoindre les rangs des manifestants. Pour Aliou Sanokho, interpellé pour malversation de fonds publics, il a passé quatre jours en garde à vue avant d’être remis en liberté sous condition. Pour le procureur de la République de Kolda, l’affaire n’est pas encore terminée.