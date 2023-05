«Nous devons admettre que notre pays se porte mal.», M. Moussa Diop

Le dirigeant de la Coalition Et Gor Yi Jotna / La Majorité Silencieuse, Me Moussa Diop condamne avec force et sans faiblesse la violence de toutes les parties et demande la retenue et le sens des responsabilités.

« Avouons-le ouvertement et publiquement, notre pays se porte très mal : la loi du talion érigée en règle générale à la lumière des évènements d’hier (attaques contre les maisons et les propriétés privées suivies de représailles entre Apéristes et Pastéfiens) est un signal d’alarme d’une guerre civile », avertit Me Moussa Diop. Comment sommes-nous arrivés ici ? », s’interroge-t-il.

D’après lui, un Président de la République exerçant son second et dernier mandat (deux serments) qu’un entourage politique au goût du pouvoir cherche à imposer malgré ses propres engagements et un côté opposé qui se prépare pour une révolution et pas une élection présidentielle la Majorité Silencieuse de 53% des Sénégalais (abstentionnistes des élections législatives de juillet 2022) otage.