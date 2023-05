“A partir du mois d’août 2016, je lance le débat économique avec Macky Sall comme il l’a demandé. Tous les mardis, je poserai la question économique de la semaine (la QES TEKKI)”.

“Questekki 357 du mardi 30 mai 2023

Dossier Ressources naturelles: Buhari, un modèle pour l’Afrique de l’Ouest

Le lundi 29 mai, le Président du Nigeria, l’Ex Général Buhari, a quitté le pouvoir après deux mandats consécutifs. Dans un Nigeria confronté à une insurrection de Boko Haram, miné par la corruption, notamment dans le secteur pétrolier, la présidence de Buhari a fait des progrès dans ces deux directions.

Il vient d’inaugurer une raffinerie de 32 millions de tonnes, plus de 20 fois la SAR de Dakar. C’est un grand acquis. Le Nigeria disposait de 4 raffineries pratiquement à l’arrêt pour permettre aux lobbies d’importateurs de produits pétroliers de fonctionner.

Enfin, Buhari fait partie des chefs d’Etat de la CEDEAO qui veulent amender le protocole additionnel en y ajoutant la limite des deux mandats au maximum. Il devait donner le bon exemple. Il l’a fait. Merci.

Manifestement, Macky Sall exécute un plan pour se maintenir au pouvoir avec plusieurs mandats. Pour cela, il lui faut réduire l’opposition à sa plus simple expression. En ce moment, c’est le Pastef qu’il veut démanteler par des arrestations massives et l’isolement illégal de son leader Ousmane SONKO.

Le chaos qui peut en résulter est bien analysé par BBY et leurs parrains et amis Ben et Ron. Ce n’est pas l’intérêt du peuple sénégalais, de sa diaspora et de ses partenaires en Europe ou aux États Unis.

Dossier nouveau: Sacré Macky SALL ! Il réprime l’opposition et appelle au dialogue

Qui se ressemble s’assemble! Macky SALL, le nouveau complice de Marine Le Pen s’inspire de plus en plus des méthodes d’extrême droite.

Les rafles dans les milieux de l’opposition Pastef, F24, se multiplient. Plus de 400 arrestations et quatre morts de plus sans compter la disparition tragique des deux FDS, Fulbert Sambou et Didier Badji. Aliou Sané de Y’en a marre / F24 est arrêté par la police et la montée de la violence civile est inquiétante pour le peuple sénégalais. Ce pays sous Macky Sall fonce vers le chaos, les partenaires traditionnels du Sénégal retiennent leur souffle.

En même temps, Macky SALL appelle à un dialogue national le mercredi 31 mai, la veille du verdict contre Sonko de la chambre criminelle.

L’opposition sénégalaise est pour la justice et la paix, comme le recommande le Khalife Général des Mourides. Pour dialoguer, il faut être au moins deux (en désaccord), un facilitateur et des thèmes de discussion.

Mais réunir des partis politiques entretenus et acquis à sa cause de troisième candidature, pour un soutien dans son bras de fer juridique contre SONKO, n’est pas acceptable“.

Mamadou Lamine DIALLO, Président du mouvement Tekki.