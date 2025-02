Développent personnel : L’impact de l’état d’esprit positif sur la réussite personnelle

La vie ce sont les problèmes que nous traitons tous les jours. S’attendre à autre chose c’est être irréaliste. Pour être efficace, il faut du pragmatisme. Le pragmatisme permet à une personne de prendre des aspects que d’autres considéraient comme des problèmes et de les voir comme des opportunités. Avoir un état d’esprit de patience et de persévérance. Savoir renoncer à avoir tjrs raison et se concentrer sur le besoin de bien faire. On éprouve tjrs un sentiment d’exaltation en affrontant les dures réalités en se disant que cela pendra du temps mais qu’on finira par l’emporter.

Garder à l’esprit qu’on toujours la réponse.C’est avoir une ‘agilité mentale. Les problèmes bien gérés font de nous une meilleure personne. Les difficultés et les revers de la vie nous rendent plus humbles et développent notre aguerrissement mental. Etre un Résolveur de problèmes : affronter le problème assumer la responsabilité de son attitude et de ses émotions sans se culpabiliser ni blamer les autres . Ne jamais chercher à éviter les problèmes et les responsabilités parce que ce sont des fardeaux. Car le fardeau le plus lourd c’est de ne rien avoir à porter.

Développent personnel Soft skills