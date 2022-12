Détournement de mineur : Il abuse une fille de 14 ans dans sa chambre

Poursuivi pour détournement de mineur, Nd. MBAYE, âgé de 24ans, est mal barré. Il est accusé d’avoir invité F. Thiam, 14ans, dans sa chambre pour entretenir des rapports sexuels.

Les faits ont eu lieu le 2 novembre dernier, à Thiès, à l’absence de la mère de la fille..

Prétextant avoir à lui parler, le prévenu a demandé à la fille de le rejoindre. Ce que la mineure fera sans arrière pensée. Elle n’aurait pas dû, car Mbaye verrouillera la porte et l’intimera de se déshabiller. Son refus déterminé et sa lutte farouche ne la sauveront pas du viol.

Contrainte à la conjonction sexuelle, F Thiaw qui a abondamment saigné, a informé sa mère de sa mésaventure.

Hors d’elle, la maman de la victime saisira la police d’une plainte pour détournement de mineur. Arrêté et placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt et de correction de Thiès, Mbaye a été jugé par le tribunal de flagrant délit de Thiès.

Le prévenu dira à la barre :” il y’avait consentement. F thiaw m’a librement suivie dans ma chambre et s’est déshabillée. Je ne l’ai pas contrainte à entretenir des rapports sexuels. C’est elle même qui m’a provoqué et poussé à l’acte. Sans l’intervention de ses parents, l’affaire n’allait pas atterrir au tribunal. Au cours de l’acte, elle n’a ni crié, ni tenté de se révolter. J’ai même été parti chercher un préservatif. Si elle n’avait pas accepté, j’allais pas la retrouver dans ma chambre à mon retour” , a soutenu le mis en cause.

Son argumentaire sera battu en brèche par la mineure, selon qui, quand Nd. MBAYE l’invitait, elle ne savait pas que c’était pour un rapport sexuel. ” Il m’a déshabillée de force, m’a menacée de mort si je le dénonçais à mes parents. J’ai eu peur. Rentrée chez mmi, saignant abondamment, j’en ai parlé à ma mère “, a soutenu la victime. Son avocat, Me Faty, plaidera l’absence de consentement moral et physique et demandera au tribunal de se déclarer incompétent pour renvoyer le dossier à la chambre criminelle. La thèse du viol ne saurait prospérer, selon l’avocat du prévenu, Me Mbodj. ” Ils étaient seuls et il n’y a eu aucune forme de violence. Il y’a eu consentement de la fille”, a affirmé Me Mbodj qui a plaidé la relaxe.

Pour le procureur, le rapport d’enquête préliminaires ne présente pas assez d’éléments pour caractériser une violence dans l’acte. L’avocat général a écarté le viol, mais n’est pas convaincu par l’explication de la provocation de la victime. Aussi a t-il déclaré le prévenu coupable de détournement de mineure et a requis deux ans de prison ferme.

L’observateur