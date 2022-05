Deschamps révèle sa discussion avec Boubacar Kamara sur le Sénégal

Boubacar Kamara a été convoqué pour la première fois de sa carrière en équipe de France A, alors qu’il était pressenti pour rejoindre la sélection du Sénégal. Didier Deschamps a justifié cette convocation du milieu marseillais de 22 ans.

La petite surprise du chef. Sélectionné dans toutes les équipes de France de jeunes, Boubacar Kamara n’avait encore jamais été appelé en A et L’Equipe avait révélé le mois dernier que le milieu marseillais avait donné son accord de principe au Sénégal pour rejoindre “à terme” les Lions de la Téranga. Ce jeudi, Didier Deschamps a donc convoqué Kamara en équipe de France A et s’en est ensuite justifié en conférence de presse.

“Kamara est là grâce à ce qu’il réalise avec son club, dans un registre bien particulier, même si sa présence est aussi liée à l’absence d’autres joueurs qui avaient l’habitude d’être là avant, comme Paul Pogba notamment, qui est encore en phase de récupération. Par rapport au Sénégal, à ce qui semblerait, à ce qui paraîtrait, ce que je peux vous dire, c’est que quand j’appelle des joueurs binationaux, à aucun moment je ne le fais pour les empêcher d’avoir le deuxième choix”, a d’abord confié Deschamps, avant de passer un message.

“A partir du moment où le joueur veut être international français”

“A partir du moment où le joueur a une position très claire, à savoir que son objectif est d’être international français, voilà… Il n’y a pas de discussions à avoir. Mais évidemment, je fais en sorte d’avoir cette réponse-là avant de réfléchir et de pouvoir choisir ou ne pas choisir”, a ajouté Deschamps, qui assure donc que la priorité de Kamara était bien les Bleus et non le Sénégal.