Des orages et pluies attendus sur une bonne partie du pays durant la journée (Anacim)

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce que des orages et pluies d’intensités variables attendus sur une bonne partie du pays durant la journée.

Ces pluies, selon les prevsionnistes, intéresseront en début d’après-midi les régions de Kedougou Tamba et Matam. Et en début d’après-midi, ces pluies évolueront vers les régions de Kolda kaffrine Est Louga et Sud Saint Louis.

Au courant de l’après midi allant à la nuit, elles toucheront les régions ouest ( Ziguinchor Sedhiou Fatick Kaolack Diourbel thies Dakar Louga) du pays.