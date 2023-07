Dernier moment : Ousmane Sonko réagit après la levée du blocus de son domicile

Les barricades de police à l’extérieur de la résidence d’Ousmane Sonko à la citè Keur Gorgui ont été retirées. Il s’agit de la première réaction du dirigeant du Pastef à cette décision.

Il n’y a plus de blocus contre le chef des Pastefs. Les barrages érigés devant et autour de la maison d’Ousmane Sonko ont été complètement supprimés.Le maire de Ziguinchor, par l’intermédiaire de son chef du protocole, Djiby Guèye, considère cependant que cette suppression des barrières n’est pas un événement. Selon lui, le leader de Pastef Ousmane Sonko invite ses activistes à demeurer chez eux.Le Président (ndlr : Ousmane Sonko m’a dit de faire savoir au peuple (militants) qu’il ne vaut pas la peine de venir chez lui. Parce que c’est sans issue. Lorsqu’il aura le temps de communiquer, il le fera, tout comme pour les audiences », a déclaré à la presse le chef du protocole de Sonko, Djiby Gueye.« Ce sont eux qui les ont installés sans aucune base juridique ou juridique, ce sont eux qui les ont emportés sans négociations et consultations », a déclaré le Chef du Protocole. D’après lui, le président du parti Pastef communiquera en temps et lieu.

Il a également indiqué qu’il informerait le bureau politique ainsi que les militants de la reprise de ses activités.

Dans la foulée du procès Sweet Beauty, pour lequel il a été condamné à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse,

Ousmane Sonko a été arrêté à Khoungueul et ramené de force à la cité Kéur Gorgui à Dakar alors qu’il entamait sa «caravane de la liberté».